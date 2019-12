Massive Streiks gegen die geplante Rentenreform legen das öffentliche Leben in Frankreich weitgehend lahm.

Ein Großteil der Nah- und Fernkehrszüge sowie zahlreiche Flüge fallen aus. In Paris fahren nur zwei von 16 U-Bahnlinien. Schulen sind geschlossen, Prüfungen wurden abgesagt. Krankenhäuser sprachen Zwangsverpflichtungen aus, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Für den Nachmittag ist eine Großdemo in Paris angekündigt.



Zu den landesweiten Aktionen haben erstmals alle Gewerkschaften gemeinsam aufgerufen. Sie wollen vor den geplanten Verhandlungen mit der Regierung den Druck erhöhen. Diese will das Rentensystem vereinheitlichen und abschlagsfreie Altersbezüge erst ab 64 zahlen.