In Frankreich hat es landesweit Proteste gegen die von Präsident Macron angekündigte Impfpflicht für Personal im Gesundheits- und Pflegebereich gegeben.

Nach Angaben des Innenministeriums gingen rund 114.000 Menschen auf die Straße, darunter in Paris, Marseille und Lyon. Die Demonstrierenden sehen ihre Entscheidungsfreiheit verletzt.



Premierminister Castex betonte, dass die Impfung für die Allgemeinheit vorerst nicht verpflichtend sei. Eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal sei jedoch unabdingbar, um das Coronavirus zu bekämpfen. Sie soll ab dem 15. September gelten. Bei Verstößen droht ein Arbeitsverbot. Zudem sind häufigere Test- und Impfnachweise vorgesehen etwa in Zügen, Restaurants und Bars. In Frankreich steigen die Neuinfektionen wieder deutlich.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.