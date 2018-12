Bei gewalttätigen Protesten in der französischen Hauptstadt Paris hat es nach Angaben der Regierung mehr als hundert Festnahmen gegeben. Rund 3.000 Randalierer versammelten auf den Champs-Elysées. Landesweit gingen 36.000 Demonstranten auf die Straßen.

Wie der französische Fernsehsender BFMTV berichtet, wurde der Place de l'Etoile geräumt. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Sicherheitskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. In der bretonischen Stadt besetzten etwa 30 Demonstranten das Rollfeld des nahgelegenen Flughafens.



Die Gruppierung der "Gelbwesten" fordert unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung des Mindestlohns und der Renten. Staatspräsident Macron hat zugesagt, die umstrittene Ökosteuer auf Diesel an den Kraftstoffpreis anzupassen. Dies geht den Demonstranten nicht weit genug. Die Gewerkschaft CGT rief parallel zu einer Kundgebung am Pariser Platz der Republik auf. Im Gegensatz zum ersten Aktionstag am 17. November beteiligen sich heute deutlich weniger Menschen an den Protesten.



Die Partei von Frankreichs Präsident Macron hat dessen Vertrauten Guerini zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Die Delegierten von La République en Marche LREM - zu deutsch: Die Republik in Bewegung - stimmten bei ihrem Treffen nahe Paris mit einer großen Mehrheit für den 36-jährigen Abgeordneten. Guerini sagte, er übernehme diese Verantwortung, ohne zu verkennen wie groß die Herausforderungen seien, vor denen das Land stehe. Mit Blick auf die Proteste der "Gelbwesten" meinte Guerini, er verschließe auch nicht die Augen "vor der Gewalt, die stattfindet, während wir reden".



Guerini hatte Macrons Bewegung En Marche! mit gegründet. Sein Vorgänger im Amt des Parteivorsitzenden war Castaner. Nach dessen Wechsel an die Spitze des Innenministeriums war der LREM-Vorsitz zunächst vakant geblieben.