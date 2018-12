Bereits vor Beginn der Proteste der sogenannten Gelbwesten sind in Paris mehr als 270 Personen festgenommen worden.

Sie hätten unter anderem Steinschleudern, Pflastersteine und Hämmer bei sich gehabt, hieß es. Die Polizei in Frankreich ist heute mit 89.000 Polizisten im Einsatz, um gewalttätige Proteste wie am vergangenen Wochenende zu verhindern.



Die sogenannten Gelbwesten haben im ganzen Land zu Kundgebungen gegen die Reformpolitik von Präsident Macron aufgerufen. Vor einer Woche hatten sich Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei geliefert, Autos angezündet und in Paris Geschäfte geplündert. Vorsorglich bleiben heute viele Läden und Sehenswürdigkeiten geschlossen. Gemäßigte Vertreter der Gelbwesten riefen die Bevölkerung zu friedlichen Demonstrationen auf.