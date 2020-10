Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Frankreich hat erstmals die Marke von 50.000 übersprungen.

Wie die Gesundheitsbehörden am Abend in Paris mitteilten, wurden binnen 24 Stunden 52.010 nachgewiesene Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 6.500

mehr als gestern. Seit gestern wurden zudem 116 neue Todesfälle gemeldet.



Ab diesem Wochenende gilt in Frankreich eine nächtliche Ausgangssperre für rund zwei Drittel der Bürger des Landes, also rund 46 Millionen Menschen.



Auch in Spanien gilt ein Ausgehverbot, und zwar zwischen 23 und sechs Uhr. Es trat - mit Ausnahme der Kanarischen Inseln - am Abend in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.