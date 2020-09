In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden 7.017 Corona-Neuinfektionen registriert worden.

Das gab die nationale Gesundheitsbehörde in Paris bekannt. Frankreich ist mit mittlerweile mehr als 30.600 Todesfällen eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas.



Gegen den coronabedingten Wirtschaftseinbruch will die Regierung morgen ein Hilfspaket in Höhe von 100 Milliarden Euro vorstellen. Damit soll vor allem die sprunghaft gestiegene Arbeitslosigkeit bekämpft werden.