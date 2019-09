Frankreich gewährt rund 2,2 Millionen Menschen den Zugang zu kostenlosen Jodtabletten, weil sie in der Nähe von Atomkraftwerken leben.

Wie die nationale Atombehörde ASN mitteilte, erhalten alle Personen sowie öffentliche Einrichtungen wie Schulen im Umkreis von 10 bis 20 Kilometern von Reaktoren eine entsprechende Benachrichtigung. Mit dieser können sie Jodtabletten in Apotheken abholen. Wer näher an einem der 19 Atomkraftwerke wohnt, erhielt bereits 2016 kostenlos Tabletten. Die Zeitung "Les Echos" berichtet, dass damals etwa die Hälfte der betroffenen Menschen von dem Angebot Gebrauch gemacht hat.



Die Einnahme der Tabletten soll verhindern, dass sich im Falle eines Atomunfalls freigesetztes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Zwei französische Kraftwerke - Fessenheim und Cattenom - liegen im Grenzgebiet zu Deutschland.