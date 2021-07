In Frankreich wird die Maskenpflicht im Freien in immer mehr Regionen und Städten wieder eingeführt.

Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus muss seit gestern in der Präfektur Gironde im Südwesten Frankreichs auch im Freien wieder eine Maske getragen werden. Auch in anderen Landesteilen im Osten und Südosten des Landes sowie auf der Mittelmeerinsel Korsika gilt wieder eine strengere Maskenpflicht. Auf Korsika liegt die Inzidenz bei knapp 700. Erst Mitte Juni hatte Frankreich die Maskenpflicht im Freien landesweit aufgehoben. In Innenräumen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln galt sie weiter.

