Bundeskanzlerin Merkel wird heute zu einem Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Paris erwartet.

Auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Macron nimmt daran neben Merkel und Xi auch EU-Kommissionspräsident Juncker teil. Die Begegnung bildet den Abschluss einer fünftägigen Europareise des chinesischen Präsidenten.



Der Grünen-Politiker Trittin mahnte ein geschlossenes Auftreten der EU gegenüber China an. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Mitglieder dürften sich nicht auseinanderdividieren lassen. Italien hatte sich kürzlich dem chinesischen Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" angeschlossen, ein Schritt, der von vielen EU-Partnern kritisiert wurde.



Gestern wurden bei Xis Besuch in Paris mehrere Handelsverträge zwischen China und Frankreich geschlossen, unter anderem im Energiesektor, im Schiffsbau und in der Bankenbranche. Airbus erhielt einen Großauftrag aus Peking. Der europäische Flugzeugbauer verkauft 290 Maschinen vom Typ A320 und zehn A350 nach China.