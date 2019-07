Bundeskanzlerin Merkel nimmt heute in Paris an der zentralen Veranstaltung zum französischen Nationalfeiertag teil.

Sie will gemeinsam mit Präsident Macron der traditionellen Militärparade auf dem Boulevard Champs-Elysées beiwohnen. Auch andere Staats- und Regierungschefs der EU sowie Nato-Generalsekretär Stoltenberg werden erwartet. Im Anschluss findet ein gemeinsames Mittagessen statt.



An dem Aufmarsch mit mehr als 4.000 Soldaten beteiligen sich auch die deutsch-französische Brigade sowie mehrere Bundeswehr-Hubschrauber im Rahmen einer Flugschau.



Am französischen Nationalfeiertag wird an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789 erinnert. Das Ereignis wurde zum Symbol der französischen Revolution.