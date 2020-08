Bundeskanzlerin Merkel ist zu einem Besuch beim französischen Präsidenten Macron eingetroffen.

Der Staatschef empfing Merkel in seiner Ferienresidenz Fort de Brégançon an der französischen Riviera. Die beiden wollen sich dort über mehrere internationale Themen abstimmen, so etwa über die Umsetzung des europäischen Corona-Hilfspakets, den Konflikt im östlichen Mittelmeer um Gasvorkommen und den Militärpusch in Mali.



Zuvor war Merkel im Kanzleramt in Berlin mit Aktivisten der Klimaschutzorganisation "Fridays for Future" zusammengekommen, darunter deren schwedische Gründerin Greta Thunberg und die deutsche Vertreterin Luisa Neubauer. Dabei rief Thunberg die CDU-Politikerin auf, sich an die Spitze der internationalen Bemühungen um den Klimaschutz zu stellen.