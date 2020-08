Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron haben sich zu internationalen Themen wie der Lage in Belarus abgestimmt und den friedlichen Demonstranten dort die Unterstützung der EU zugesagt.

Macron empfing Merkel in seiner Ferienresidenz Fort de Brégançon an der französischen Riviera. In einer ersten Stellungnahme betonte Macron, die Bürger in Belarus müssten selbst eine Lösung der politischen Krise finden, aber die Europäische Union stehe bereit, um zu helfen. Gestern hatten die EU-Staats- und Regierungschefs erklärt, dass sie die umstrittene Wiederwahl von Präsident Lukaschenko nicht anerkennen.



Themen der Unterredung zwischen Merkel und Macron waren auch die Umsetzung des europäischen Corona-Hilfspakets, der Konflikt im östlichen Mittelmeer um Gasvorkommen und der Militärpusch in Mali. Es ist das erste Mal seit 35 Jahren, dass ein deutscher Regierungschef die Präsidentenresidenz in Bormes-les-Mimosas besucht. Im August 1985 empfing der damalige Präsident Mitterrand dort den deutschen Bundeskanzler Kohl.