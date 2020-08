Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron dringen auf eine Verhandlungslösung im Streit um Erdgas-Vorkommen im Mittelmeer.

Sie kündigten an, in dem Konflikt zwischen den Nato-Partnern Griechenland und Türkei gemeinsam zu schlichten. Der französische Staatschef hatte die Kanzlerin in seiner Ferienresidenz Fort de Brégançon an der französischen Riviera empfangen. Beide Politiker betonten, dass sie künftig bei außenpolitischen Krisen enger zusammenarbeiten wollten. Zuletzt hatte Frankreich ohne Absprache einen Flottenverband zur Unterstützung des EU-Mitglieds Griechenland ins östliche Mittelmeer geschickt.



Merkel und Macron stimmten sich zu einer ganzen Reihe weiterer Themen ab. Angesichts des Militärputsches in Mali pochten beide auf einen friedlichen Wandel. In dem westafrikanischen Land sind sowohl französische als auch deutsche Truppen stationiert.



Mit Blick auf die Lage in Belarus betonten Merkel und Macron, die Europäische Union stehe an der Seite der friedlichen Demonstranten. Macron sagte, die Bürger in Belarus müssten selbst eine Lösung der politischen Krise finden, aber die Europäische Union stehe bereit, um zu helfen. Gestern hatten die EU-Staats- und Regierungschefs erklärt, dass sie die umstrittene Wiederwahl von Präsident Lukaschenko nicht anerkennen.