Nach der Messerattacke in Frankreich mit zwei Toten gehen die Anti-Terror-Fahnder davon aus, dass der Täter allein gehandelt hat.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand nicht eine terroristische Organisation hinter dem Mann, wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte. Ein Ermittlungsrichter werde sich jetzt weiter mit dem Fall befassen. Dem 33-jährigen Sudanesen werden Mord und versuchter Mord vorgeworfen.



Der Mann hatte am Samstag in der Kleinstadt Romans-sur-Isère südlich von Lyon zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP nahm die Polizei zwei weitere Sudanesen in Gewahrsam.