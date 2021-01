Der Reifenhersteller Michelin plant den Abbau von 2.300 Stellen in Frankreich.

Grund sei der Absatzrückgang durch den massiven Zustrom von Billigprodukten in den vergangenen Jahren, teilte das Unternehmen mit. Dadurch seien strategische Änderungen notwendig geworden. Der geplante Abbau erstreckt sich über drei Jahre und soll über freiwillige Vorruhestands-Regelungen oder Abfindungen erreicht werden. Betroffen sind 1.100 Stellen in der Verwaltung und rund 1.200 in den Reifen-Werken.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.