In Frankreich wollen linksgerichtete Oppositionsparteien ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Präsident Macron auf den Weg bringen.

Die Sozialisten kündigten gemeinsam mit der Linkspartei "La France Insoumise" und den Kommunisten einen entsprechenden Antrag in der Nationalversammlung in Paris an. Er soll am Montag eingebracht werden. Rein rechnerisch werden dem Vorhaben allerdings keine Chancen auf Erfolg eingeräumt. Hintergrund ist die innenpolitische Krise wegen der anhaltenden Proteste der so genannten Gelbwesten. Gestern teilte die Regierung mit, die geplante Anhebung der umstrittenen Ökosteuer auf Benzin und Diesel werde für das gesamte kommende Jahr ausgesetzt.