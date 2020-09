Als bisher größte Stadt Frankreichs führt Montpellier ab morgen Gratis-Angebote im Nahverkehr ein.

Die 470.000 Einwohner können dann jedes Wochenende kostenlos Straßenbahnen und Busse nutzen. Bis 2023 soll das Gratis-Angebot schrittweise auf alle Wochentage ausgeweitet werden. Damit setzt der sozialistische Bürgermeister Delafosse ein Wahlkampfversprechen um. Er war im Juni mit Hilfe der Grünen ins Amt gewählt worden.



Kostenlosen Nahverkehr gibt es bereits in Dünkirchen am Ärmelkanal und in rund einem Dutzend weiterer Kommunen in Frankreich sowie in der Hauptstadt Paris bei Smog.