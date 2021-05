In Frankreich hat ein Mann eine Polizistin bei einem Messerangriff schwer verletzt.

Der Angreifer konnte nach der Tat in La Chapelle-sur-Erdre zunächst fliehen. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde er später tödlich getroffen. Mindestens zwei Polizisten seien ebenfalls verletzt worden, teilte die Gendarmerie Nationale mit. Die Hintergründe sind noch unklar. Innenminister Darmanin wurde in La Chapelle-sur-Erdre erwartet.



Vor gut einer Woche hatten zehntausende Sicherheitskräfte nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Paris mehr Unterstützung durch die Politik gefordert.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.