Frankreich schiebt einen mutmaßlichen Folterer der ehemaligen Militärdiktatur Argentiniens ab.

Der Ex-Polizist Sandoval werde im Laufe des Abends in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires geflogen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der 66-Jährige war am Mittwoch nahe Paris verhaftet worden. Er lebte seit 1985 in Frankreich im Exil und erhielt 1997 die französische Staatsbürgerschaft. Seit 2012 wird er in Argentinien wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung am Verschwinden eines Studenten im Jahr 1976 gesucht. Insgesamt verdächtigt die argentinische Justiz den Polizisten, in mehr als 500 Fälle von Mord, Folter und Freiheitsberaubung verwickelt gewesen zu sein. Ihr Auslieferungsgesuch stützt sie jedoch allein auf das Verschwinden des Studenten, weil zahlreiche Zeugenaussagen dazu vorliegen. Sandoval bestreitet die Vorwürfe.



Während der Militärdiktatur von 1976 bis '83 fielen rund 30.000 Menschen dem Staatsterror zum Opfer.