Nach Volkswagen und Renault ist im Diesel-Abgasskandal auch gegen den französischen Autohersteller Peugeot ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eröffnet worden.

Wie das Unternehmen in Paris mitteilte, geht es um Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Euro-5-Dieselfahrzeugen in Frankreich zwischen 2009 und 2015. Aus Justizkreisen hieß es, Peugeot würden Täuschungen zu Lasten der Gesundheit von Mensch und Tier vorgeworfen. Peugeot ist Teil des Stellantis-Konzerns, zu dem auch Citroën und Fiat gehören. Für beide wurden den Angaben zufolge ebenfalls Anhörungen vor Ermittlungsrichtern angesetzt. Laut Stellantis muss Peugeot eine Kaution in Millionenhöhe hinterlegen.



In Deutschland hatte sich VW gestern in einem Vergleich mit mehreren früheren Top-Managern auf Schadenersatz in Millionenhöhe im Zusammenhang mit dem Dieselskandal geeinigt. Demnach zahlt Ex-Konzernchef Winterkorn 11,2 Millionen Euro an VW, der frühere Audi-Chef Stadler 4,1 Millionen Euro.

