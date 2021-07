In Frankreich sind die Corona-Regeln wieder verschärft worden.

So ist der Besuch von Museen, Theatern, Kinos und Touristenattraktionen nur noch mit einem negativen Corona-Test oder einem Impf- oder Genesungsnachweis möglich. Mit den neuen Regeln will die Regierung Macron die Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Virus eindämmen. Nach einem starken Rückgang der täglichen Neuinfektionen im Frühling waren die Fallzahlen in Frankreich in den vergangenen zwei Wochen wieder stark in die Höhe gegangen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 20.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.