Nach dem Durchzug des Sturms "Fabien" sind im Südwesten Frankreichs nach Auskunft des zuständigen Netzbetreibers fast 100.000 Haushalte ohne Strom.

Der Sturm war in der vergangenen Nacht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde über die Region hinweggezogen. Laut einer vorläufigen Bilanz von Feuerwehr und Rettungskräften gab es dabei aber keine Verletzten oder schwerere Schäden.



In Spanien hatte "Fabien" zuvor drei Todesopfer gefordert. An der gesamten Küste der nordwestlichen Region Galizien und im benachbarten Asturien galt wegen des Sturms die höchste Alarmstufe.