Nach wochenlangen Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung hat der französische Präsident Macron zu einer nationalen Debatte aufgerufen.

Das teilte der Élyséepalast am Abend mit. In einem öffentlichen Brief an die Bürger Frankreichs äußert Macron Verständnis für die Wut und die Unzufriedenheit der Bürger. Er teile ihre Ungeduld. Die Franzosen sollen nun ihre Kritik äußern und Reformvorschläge machen können. Dazu wird es im ganzen Land bis Mitte März Gesprächsrunden geben. Im April will Macron dann über die Ergebnisse der Diskussionen berichten. Die Debatte soll sich um die Themen Steuern und Ausgaben, Staatsorganisation, ökologischer Wandel und Demokratie drehen.



Zu den Fragen, die Macron in dem Brief stellt, gehören:



- "Welche Steuern sollten wir nach ihrer Meinung senken?"



- "Gibt es zu viele Verwaltungsebenen?"



- "Sollten wir häufiger Volksbefragungen nutzen und wer sollte dabei die treibende Kraft sein?"



Am Wochenende hatte die "Gelbwesten"-Bewegung wieder an Fahrt gewonnen. Nach Angaben des französischen Innenministeriums beteiligten sich landesweit rund 84.000 Menschen an Demonstrationen. In mehreren Städten kam es zu Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei, fast 250 Menschen wurden festgenommen. Insgesamt gab es jedoch weniger Gewalt als an den früheren Wochenenden.