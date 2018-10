In Frankreich wird der gestorbene Chansonnier und Komponist Charles Aznavour mit einer nationalen Gedenkfeier geehrt.

Sie findet am kommenden Freitag im Hof des Pariser Invalidendoms statt, wie der Èlyséepalast in der Hauptstadt mitteilte. Präsident Macron wird dort die Trauerrede halten.



Aznavour war am Montag im Alter von 94 Jahren gestorben. Der Sänger mit armenischen Wurzeln wurde mit Liedern wie "La Bohème" und "Emmenez-moi" weltberühmt und war auch als Schauspieler erfolgreich.