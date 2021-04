In Frankreich hat das Parlament das umstrittene Sicherheitsgesetz verabschiedet. Seit Monaten hatten immer wieder zehntausende Menschen dagegen demonstriert. Was macht das Gesetz so strittig - und was ändert sich, wenn es in Frankreich eingeführt wird?

Es ist der Paragraph 24, der für Unmut sorgt - in der Bevölkerung ebenso wie bei Medienvertretern. Denn dieser Paragraph regelt, wann und unter welchen Bedingungen Polizeieinsätze gefilmt und damit dokumentiert werden dürfen. Erstmals sollen mit dem neuen Gesetz Filmaufnahmen bestimmter Einsätze unter Strafe gestellt werden. Medienvertreter sehen darin eine Einschränkung der Pressefreiheit und auch anderer Grundrechte.

Was ist konkret geplant?

Bei Demonstrationen etwa der Gelbwestenbewegung hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder massive Übergriffe auf Polizeikräfte gegeben. Auch in sozialen Brennpunkten der Vorstädte waren Einsatzkräfte immer wieder attackiert worden. Die Polizeigewerkschaften erhöhten deshalb den Druck auf die Regierung, mehr zum Schutz der Einsatzkräfte zu tun. Das französische Innenministerium will nun durch das Aufnahmeverbot verhindern, dass einzelne Polizisten in brisanten Situationen durch eine Foto- oder Video-Dokumentation identifizierbar werden. Deshalb sollen künftig sowohl Haft- als auch Geldstrafen für ungenehmigte Aufnahmen verhängt werden. Zudem soll die Polizei Drohnen einsetzen dürfen, um Demonstrationen aus der Luft zu beobachten.

Wer kritisiert das neue Gesetz - und warum?

Bürgerrechtlern geht vor allem das Vorhaben, Drohnen einzusetzen, deutlich zu weit. Ihrer Ansicht nach soll damit unter einem Vorwand die Videoüberwachung ausgeweitet werden. Hier erklärt eine Medienwissenschaftlerin, warum das neue Sicherheitsgesetz auch in der Bevölkerung für soviel Aufregung in Frankreich sorgt. Dies hat ihrer Deutung zufolge vor allem auch historische Gründe. Auch die Vereinten Nationen und die Europäische Union äußerten sich besorgt. Die EU-Kommission ermahnte Frankreich immer wieder, die Pressefreiheit zu garantieren.

Wie reagiert die Regierung?

Vor einem Jahr hatten die Massenproteste in Frankreich einen vorläufigen Höhepunkt erreicht: Hunderttausende gingen regelmäßig auf die Straße. Vor allem die Aufweichung der Pressefreiheit hatte für Aufregung gesorgt. Das französische Oberhaus reagierte auf den massiven öffentlichen Druck und entschärfte den Gesetzentwurf an der Stelle - der Senat stimmte kurz darauf zu.



Der Entwurf für das Sicherheitsgesetz wurde komplett überarbeitet - führt allerdings einen neuen Straftatbestand ein mit dem Titel "Provokation zur Identifizierung". Viele Parlamentarier sind davon überzeugt, Einsatzkräfte damit besser zu schützen. Polizistinnen und Polizisten seien zu oft Opfer von Morddrohungen geworden, heißt es. Der neue Gesetzentwurf sei ein guter Kompromiss zwischen dem Schutz der Polizei einerseits und der Wahrung der Pressefreiheit auf der anderen Seite.

Sind noch andere Grundrechte betroffen?

Ja, sagen Kritiker: Auch das überarbeitete Gesetz lässt den Behörden genügend Spielraum, um Rechte einzuschränken. Beispielsweise sei die sogenannte "Provokation zur Identifizierung" nur ein Trick: Demonstrierende könnten damit vorläufig festgenommen und vom Protest abgehalten werden. Damit werde das Demonstrationsrecht eingeschränkt.



Amnesty International ist die Formulierung zu vage. Eine Sprecherin sagte dem Deutschlandfunk (Audio-Link), die Identifizierung von Polizisten sei grundsätzlich auch nicht illegal, sondern obligatorisch. Polizisten müssten eine Registrierungsnummer tragen, weil sie besondere Machtbefugnisse hätten. Zudem würden Strafgesetze, die unklar formuliert seien, übertrieben angewendet, vor allem gegen friedliche Demonstranten, Journalisten oder Menscherechtsaktivisten. Dies belegten Studien von Amnesty, so die Sprecherin. Das neue Gesetz sei unnötig, da die bestehenden Strafgesetze Polizeieinsatzkräfte ausreichend schützten - beispielsweise gegen Beleidigung, Belästigung oder Verbreitung persönlicher Informationen.



