In Frankreich geht eine als Kooperative organisierte Bahn an den Start, die vom Staatsunternehmen SCNCF vernachlässigte Regionen mit eigenen Zügen verbinden will.

Das Umweltministerium in Paris erteilte der Gesellschaft Railcoop heute die Betriebserlaubnis. Grundlage ist die im Dezember 2020 erfolgte Öffnung des innerfranzösischen Personenzugverkehrs für die Konkurrenz. Als erste Verbindung möchte Railcoop ab Juni nächsten Jahres wieder direkte Züge zwischen Lyon und Bordeaux anbieten. Der Betrieb auf dieser Strecke war von der Staatsbahn 2014 eingestellt worden.

