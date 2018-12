In Frankreich haben neue Protestaktionen der sogenannten "Gelbwesten" begonnen.

In Paris und anderen Teilen des Landes versammelten sich Demonstranten in gelben Warnwesten zu Kundgebungen gegen die Politik von Präsident Macron. Die Regierung hat fast 70.000 Sicherheitskräfte mobilisiert, um Ausschreitungen wie in den vergangenen Wochen zu verhindern. Alleine in der Hauptstadt sind 8.000 Polizisten im Einsatz. Am Vormittag gab es bereits erste Festnahmen.



An den vergangenen vier Samstagen hatte es zum Teil heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben. In Paris wurden vor einer Woche fast 2.000 Personen festgenommen.



Um die Situation zu entschärfen kündigte Macron unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns an. Die "Gelbwesten" fordern Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne sowie den Rücktritt Macrons.