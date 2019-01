In Frankreich haben sich Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung zu neuen Protesten versammelt.

In Paris kamen am Invalidendom knapp tausend Demonstranten zusammen. Sie forderten den Rücktritt von Präsident Macron. Auch in weiteren Städten wurde wieder zu Protesten aufgerufen, unter anderem in Bordeaux und Marseille. Zehntausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Am vergangenen Wochenende waren landesweit mehr als 80.000 Menschen gegen Macrons Politik auf die Straße gegangen.



Macron hat in dieser Woche einen landesweiten Bürgerdialog gestartet. Die "Gelbwesten" kritisieren, dass er eine Abkehr von seinem Reformkurs ablehnt.