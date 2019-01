In Frankreich haben sich landesweit wieder tausende Menschen an Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung beteiligt.

In Paris versammelten sich zahlreiche Demonstranten am Invalidendom und forderten den Rücktritt von Präsident Macron. Dabei kam es gegen Ende zu Zusammenstößen zwischen Aktivisten und Polizisten. 20 Personen sollen festgenommen worden sein. Auch in weiteren Städten wie Bordeaux und Marseille gab es Demonstrationen. 80.000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz.



Macron hat in dieser Woche einen landesweiten Bürgerdialog gestartet. Die "Gelbwesten" kritisieren, dass er es ablehnt, seinen Reformkurs aufzugeben.