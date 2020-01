In Frankreich sind erneut tausende Menschen aus Protest gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen.

Die Demonstrierenden versammelten sich unter anderem in der Hauptstadt Paris sowie in Marseille, Toulouse und Bordeaux. Gewerkschaften hatten zu den Kundgebungen aufgerufen. Landesweit warnte die französische Staatsbahn vor Behinderungen vor allem im Regionalverkehr. Morgen wollen sich Vertreter der Sozialpartner mit Unterhändlern der Regierung zu einer Konferenz zur Finanzierung der Rentenreform treffen. Die französische Regierung will die Rentenversicherung, die 42 Einzelsysteme umfasst, umbauen. Damit sollen auch Privilegien für einzelne Berufsgruppen eingeschränkt werden.