In Frankreich rufen die Gewerkschaften für heute erneut zu Massenprotesten gegen die geplante Rentenreform auf.

Die zentrale Kundgebung findet in Paris statt. Es ist der vierte große Protesttag in der französischen Hauptstadt seit Beginn der Streiks. Auch in anderen Großstädten wie Rennes, Marseille und Bordeaux sind Kundgebungen geplant.



Präsident Macron will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen und das Rentensystem vereinheitlichen. Die Gewerkschaften befürchten Einschnitte für Ruheständler.