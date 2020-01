In Frankreich haben die Gewerkschaften für heute wieder zu Massenprotesten gegen die geplante Rentenreform aufgerufen

Die zentrale Kundgebung ist am Mittag in Paris geplant. Aber auch in anderen Großstädten wie Marseille, Bordeaux und Rennes soll es Kundgebungen geben. Präsident Macron will das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen und das Rentensystem mit seinen mehr als 40 unterschiedlichen Regelungen vereinheitlichen. Die Gewerkschaften fürchten große Einschnitte für Ruheständler.