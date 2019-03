In Frankreich sind wieder landesweit Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung auf die Straße gegangen.

Kundgebungen gab es unter anderem in Avignon, Bordeaux und in Paris. Nach schweren Auschreitungen vor zwei Wochen galten in

der Hauptstadt erneut stellenweise Demonstrationsverbote. Seit Mitte November protestieren Unterstützer der Gelbwesten gegen die Reformpolitik von Präsident Macron. Inzwischen hat die Bewegung allerdings erheblich an Schwung verloren.



Macron reagierte bereits mit Zugeständnissen und suchte den Dialog mit Bürgern. Die Opposition wirft ihm Verzögerung vor, ohne Ergebnisse zu liefern.