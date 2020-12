In Paris soll heute erneut gegen das geplante Sicherheitsgesetz demonstriert werden.

Das kündigte ein Kollektiv aus Gewerkschaften, Journalisten- und Opferschutzverbänden sowie Menschenrechtsorganisationen an. Auch in anderen französischen Städten sind die Menschen zu Kundgebungen aufgerufen. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es landesweit Proteste - auch gegen Polizeigewalt - gegeben.



Die Regierung hatte zwar angekündigt, den besonders umstrittenen Artikel 24, der die Verbreitung von Aufnahmen von Polizisten einschränken soll, zu überarbeiten. Kritiker fordern allerdings die komplette Streichung sowie weitere Änderungen.

