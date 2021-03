Wegen stark gestiegener Corona-Infektionszahlen verhängt Frankreich einen neuen Lockdown über den Großraum Paris und andere Landesteile.

Dort müssen alle nicht unentbehrlichen Geschäfte für einen Monat schließen, und es gelten verschärfte Ausgangsbeschränkungen, wie Premierminister Castex mittetilte. Zwar sollen die Schulen generell geöffnet bleiben, es soll aber Einschränkungen für die Oberstufen geben. Betroffen sind 16 Départements, unter anderem im Norden sowie am Mittelmeer.



In ganz Frankreich gilt bereits seit Wochen eine Ausgangssperre ab 18 Uhr. Die Menschen dürfen dann nur noch in Ausnahmefällen vor die Tür, Einkäufe im Supermarkt und Spaziergänge sind untersagt.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.