Im Skandal um mangelhafte Brustimplantate in Frankreich muss der Prozess gegen den TÜV Rheinland neu aufgerollt werden.

Dies entschied der Kassationshof in Paris. Die Vorinstanz, das Berufungsgericht in Aix-en-Provence, hatte eine Haftung des deutschen Prüfunternehmens abgelehnt. Schadenersatzforderungen von Frauen in Höhe von fast sechs Millionen Euro waren damit abgewiesen worden. Der TÜV hatte die Qualitätssicherung des französischen Herstellers PIP der Implantante zertifiziert. Dieser hatte jahrelang minderwertiges Silikon-Gel verwendet. Betroffene Frauen warfen dem TÜV deshalb Schlamperei vor. Das Prüfunternehmen sieht sich jedoch selbst als Opfer des Betrugs.