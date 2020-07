Frankreichs neuer Premierminister Castex hat das Land zur Einigkeit aufgerufen.

Castex sagte nach seiner Ernennung in Paris, die Corona-Pandemie habe Frankreich vor große Herausforderungen gestellt, die man nur gemeinsam bewältigen könne. Die Gesundheitskrise sei noch lange nicht ausgestanden. Der konservative Politiker war bislang Bürgermeister der Gemeinde Prades in den Pyrenäen und organisierte seit Anfang April die Aufhebung des Lockdowns. Er tritt die Nachfolge des bisherigen Regierungschefs Philippe an, der sein Amt wegen des schlechten Abschneidens des Regierungslagers bei den Kommunalwahlen niedergelegt hatte.