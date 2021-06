Die französische Nationalversammlung hat ein Gesetz verabschiedet, das künstliche Befruchtungen auch für Singles und lesbische Paare erlaubt.

Mit dem Bioethik-Gesetz wird die in Frankreich kostenlose künstliche Befruchtung für alle Frauen geöffnet. Bislang mussten alleinstehende Frauen und lesbische Paare dafür ins Ausland reisen.



Das Gesetz erlaubt es zudem mehr französischen Frauen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, um sie später künstlich zu befruchten. Bisher war eine solche Behandlung nur in Ausnahmefällen wie einer Krebsbehandlung erlaubt. Und Kinder, die mit Spendersamen gezeugt wurden, erhalten künftig das Recht, als Erwachsene die Identität ihres Vaters zu erfragen. Bisher garantierte Frankreich den Spender Anonymität.



Mit der heutigen Abstimmung wird eine zweijährige Debatte im Parlament beendet. Die konservative Mehrheit im Senat lehnte das Gesetz wiederholt ab. Entscheidend war jedoch die heutige Abstimmung im Unterhaus, in dem Macrons Partei die Mehrheit hat. Der Präsident löst mit dem Gesetz ein Wahlkampfversprechen ein.

