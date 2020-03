An der Kommunalwahl in Frankreich haben sich vergleichsweise wenige Menschen beteiligt.

Laut Prognosen machten nur 45 Prozent der Berechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Bei der Wahl vor sechs Jahren waren es fast 65 Prozent gewesen. Dass die Regierung trotz des Coronavirus am Wahltermin festgahelaten hatte, war vielfach kritisiert worden. Unklar ist, ob mögliche Stichwahlen in einer Woche stattfinden werden.



In Paris liegt die sozialistische Bürgermeisterin Hidalgo Prognosen zufolge vor ihrer konservativen Herausforderin Dati. Die Kandidatin Buzyn, die für die Partei La République en Marche von Präsident Macron antrat, liegt auf dem dritten Platz.