Die Finanzstaatsanwaltschaft in Paris bestätigte, es habe im Rahmen einer Vorermittlung unter anderem wegen Geldwäsche, Steuerbetrug und der Verletzung internationaler Sanktionen an mehreren Orten Hausdurchsuchungen gegeben. Wie die Zeitung "Le Monde" berichtete, besitzt der Oligarch Jachten und Immobilien in Frankreich.

Kusmitschow zähle zu den einflussreichsten Personen in Russland und habe einen guten Draht zu Präsident Putin, schrieb die Zeitung weiter. Angesichts der gegen ihn verhängten Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hätte Kusmitschow sich eigentlich nicht mehr in der EU aufhalten dürfen.

