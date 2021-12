Ein Café in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen (IMAGO / Ritzau Scanpix)

Dasselbe gilt demnach für den Libanon. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht genesen oder vollständig geimpft ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien.

Albanien, Bulgarien, Estland, Lettland, Nordmazedonien und die Republik Moldau wurden hingegen von der Liste der Hochrisikogebiete genommen.

Schweiz führt wieder Homeoffice-Pflicht ein

Die Schweiz verschärft wegen der Omikron-Variante ab Montag ihre Corona-Regeln. Die Homeoffice-Pflicht werde wieder eingeführt, teilte der Bundesrat in Bern mit. Zudem gelte für zahlreiche öffentliche Einrichtungen die 2G-Regel. Nur Geimpfte und Genesene hätten künftig noch Zutritt zu Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben sowie zu Veranstaltungen in Innenräumen, kündigte der Bundesrat an. Zu privaten Treffen sind nur zehn Menschen - einschließlich Kinder - zugelassen, falls einer der Teilnehmer nicht geimpft oder genesen ist. Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen. Ab Montag dürfen nur noch Menschen ins Land, die schon eine Auffrischungsimpfung erhalten haben oder genesen sind, wie das Gesundheitsministerium in Wien mitteilte. Wer noch nicht dreimal geimpft ist, muss einen PCR-Test vorlegen oder in Quarantäne.

Auch Irland verschärft Maßnahmen

Die irische Regierung warnte wegen der Omikron-Variante sehr hohen Neuinfektionszahlen und führt zusätzliche Maßnahmen ein. Von Sonntag an bis Ende Januar müssen alle Gaststätten und Bars um 20.00 Uhr schließen, teilte Ministerpräsident Martin mit. Bei Veranstaltungen im Freien wie auch in geschlossenen Räumen darf demnach zudem die Teilnehmerzahl die Hälfte des normalen Wertes nicht mehr überschreiten. Kontakte müssten sofort und deutlich reduziert werden, sagte Martin.

