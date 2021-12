Robert Koch-Institut Frankreich, Norwegen und Dänemark werden zu Hochrisikogebieten - Rekordzahl an Neuinfektionen in Großbritannien

Die Bundesregierung stuft weitere europäische Länder als Corona-Hochrisikogebiete ein. Von Sonntag an werden Dänemark, Norwegen, Frankreich und Andorra in die Liste aufgenommen, wie das Robert Koch-Institut in Berlin bekanntgab.

17.12.2021