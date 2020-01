Mehr als 500 Studierende und Absolventen der großen französischen Elite-Wirtschaftshochschulen verurteilen Rassismus und Sexismus an ihren Universitäten.

Dazu haben sie einen gemeinsamen Brief mit dem Titel "Nous aussi" (Wir auch) geschrieben, den die Zeitung "Liberation" veröffentlicht. Hintergrund ist eine Recherche des Portals Mediapart, die Anfang des Jahres publiziert wurde und die Sexismus, sexuelle Demütigungen und Homophobie an den Elite-Schulen HEC, Essec und Edhec offenlegt. Die HEC veröffentlichte kurz danach ein Video, in dem sie betont: "Wir bekämpfen alle Akte von Sexismus, Homophobie und Belästigung ('harcèlement')." Man wolle aus dem Campus einen inklusiven Ort machen, einen Ort der Toleranz.



Das Magazin "Les Inrockuptibles" befasste sich ebenfalls mit dem Thema und recherchierte monatelang in der Schule "Essec" in Cergy-Pontoise. Auch hier das Fazit: Die eingesehenen Dokumente lassen auf eine sexistische, rassistische und homophobe Atmosphäre schließen.

Schweigende Mehrheit

In ihrem offenen Brief prangern in der "Libération" die Studierenden all diese Demütigungen an und wünschen sich ein "kollektives Erwachen". Besonders schockiert reagieren sie auf eine Mail von HEC-Chef Peter Todd, in der dieser die Recherchen von Mediapart zurückweist, nach denen die Schule die Vorfälle wissentlich decke ("que l’Ecole couvre sciemment des actes de sexisme, d’homophobie et de harcèlement").



Die Studierenden beklagen, sie hätten sich allein und hilflos gefühlt. Sie beschreiben ein System, das eine schweigende Mehrheit hervorbringe und dass man nur dann "Erfolg" haben könne, wenn man sich anpasse ("se conformer"). Das Schweigen aber müsse ein Ende haben. Opfer und Augenzeugen sollten den Mut finden, zu reden - damit sich das System nicht weiter reproduziere.



In ihrem Brief listen die Studierenden zahlreiche Schimpfwörter und pejorative Begriffe auf, die sie sich hätten anhören müssen, im Deutschen am ehesten übersetzt mit Nutte, Schlampe und Schwuchtel sowie "Chinese" für ausländische Studierende jedweder Herkunft. Es ist die Rede von Bedrohungen, von rassistischen Beleidigungen, von Stigmatisierungen, von demütigenden Initiationsriten - und von einem aufgezwungenen Modell von Heterosexualität, das Andersartigkeit nur schwer erdulde.



Schließlich wenden sich die Studierenden direkt an die Hochschulleitungen und fordern ein Eingeständnis, das die Praktiken existieren, Sanktionen sowie Offenheit für juristische Aufarbeitung und mehr Sensibilität für Diversität.