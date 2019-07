Die französische Regierung hat einen Zeitungsbericht zurückgewiesen, nach dem sich Frankreich und Deutschland angeblich für den scheidenden britischen Notenbankpräsidenten Carney als neuen Chef des Internationalen Währungsfonds einsetzen.

Frankreich habe sich noch nicht für einen Kandidaten entschieden, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Abend in Paris. Es gebe auch keine Absprache mit Deutschland zugunsten Carneys. Frankreich strebe einen Konsens über einen europäischen Namen an.



Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte berichtet, Frankreich und Deutschland hätten schon vor längerer Zeit vereinbart, Carney zu unterstützen. Ursprünglich sei die Absprache mit Blick auf das Jahr 2021 getroffen worden, wenn die Amtszeit der bisherigen IWF-Chefin Lagarde regulär geendet hätte. Die Französin soll im Herbst Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden.