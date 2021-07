Nach monatelangen kontroversen Debatten hat das französische Parlament ein umfassendes Gesetzespaket zum Klimaschutz besiegelt.

Nach dem Senat stimmte am Abend auch die Nationalversammlung in Paris für die Vorlage der Regierung. Diese sieht unter anderem das Verbot bestimmter Kurzstreckenflüge vor, wenn eine Zugalternative existiert, deren Fahrtzeit nicht länger als zweieinhalb Stunden dauert. Zudem wird ein neues Delikt namens "Ökozid" geschaffen, das mutwillige Umweltschädigungen nationalen Ausmaßes unter Strafe stellt. Hier drohen bei entsprechenden Vergehen künftig bis zu zehn Jahre Haft sowie Bußgelder in Millionenhöhe.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.