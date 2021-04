Das französische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das der Polizei mehr Befugnisse einräumt.

Es wurde mit 75 zu 33 Stimmen in der Nationalversammlung angenommen. Es stellt Filmaufnahmen bestimmter Polizeieinsätze unter Strafe. Bürgerrechtsaktivisten fürchten, das Gesetz könnte Initiativen gegen Polizeigewalt zuwiderlaufen, wenn Filmaufnahmen umstrittener Einsätze nicht mehr verbreitet werden dürfen. Kritik hatte es auch von Journalistenorganisationen gegeben, der UNO und der EU. Im vergangenen Jahr demonstrierten Zehntausende Menschen in Paris gegen den ersten Entwurf.



Die Polizei klagte ihrerseits etwa während der "Gelbwesten"-Proteste über massive Drohungen in Online-Netzwerken. Auch in der Debatte um Rassismus in der Polizei fühlen sich viele Beamte zu Unrecht am Pranger.

