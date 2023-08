Nach Putsch in Niger

Frankreich plant Evakuierungsaktion im Niger. (picture alliance/abaca/SalamPix/ABACAPRESS.COM )

Weiter hieß es, es befänden sich 500 bis 600 französische Staatsbürger in dem Land. Die ehemalige Kolonialmacht hat im Niger sowie im benachbarten Tschad etwa 2.500 Soldaten stationiert. Am Wochenende hatte es in Niamey Proteste von Anhängern der Putschisten gegeben, bei denen es auch zu Angriffen auf die französische Botschaft gekommen sein soll.

Die Bundesregierung hatte gestern mitgeteilt, dass sie für deutsche Zivilisten und Bundeswehrangehörige derzeit keine Evakuierungsmaßnahmen plant. Die Situation im Land nach dem Militärputsch werde aber beobachtet, hieß es.

Burkina Faso und Mali stellen sich hinter Putschisten

Die Militärregimes von Burkina Faso und Mali warnten das westafrikanische Staatenbündnis ECOWAS vor einem Eingreifen im Niger. Dies würde als Kriegserklärung gewertet, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Das ECOWAS-Bündnis hatte den Putschisten im Niger ein Ultimatum gestellt, den abgesetzten Präsidenten Bazoum binnen 15 Tagen freizulassen und wieder einzusetzen. Ansonsten werde man Maßnahmen ergreifen, die den Einsatz von Gewalt beinhalten könnten.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.