Nach den massiven Protesten gegen das geplante Sicherheitsgesetz in Frankreich könnte sich die Situation weiter verschärfen.

Frankreich sei seit Jahren Schauplatz eskalierender Gewalt, betonte Politikwissenschaftlerin Hélène Miard-Delacroix von der Sorbonne-Universität im Deutschlandfunk. Schon bei den wöchentlichen Protesten der Gelbwesten-Bewegung im Jahr 2018 habe es eine Aufschaukelung der Situation gegeben. Das wiederhole sich jetzt bei den Protesten gegen das Sicherheitsgesetz.



Miard-Delacroix kritisierte, dass in Frankreich keine Deeskalationspolitik stattfinde. Die Gesellschaft in Frankreich sei gespalten und gereizt. Bei Ausschreitungen reagiere die Polizei mit Gewalt. Die Demonstrierenden wiederum würden die Ordnungskräfte als "gewalttätige, willkürliche Agenten eines verhassten Staates" sehen. In dieser Situation sei es schwierig, einen Kompromiss zu finden.

Geplantes Sicherheitsgesetz: Kritiker sehen Pressefreiheit in Gefahr

Am Wochenende hatten über 100.000 Menschen in Frankreich gegen Polizeigewalt und ein geplantes Sicherheitsgesetz demonstriert. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Auslöser war ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein schwarzer Musikproduzent von Polizisten zusammengeschlagen wird. Sie sollen ihn außerdem rassistisch beleidigt haben.



Mit dem Sicherheitsgesetz will Frankreichs Regierung die Polizei besser schützen, aber es gibt auch Kritik: Besonders umstritten ist ein Artikel, der Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen einschränken soll. Er stellt die Veröffentlichung von Bildern von Sicherheitsbeamten im Einsatz unter Strafe, wenn diese mit dem Ziel erfolgt, die körperliche oder seelische Unversehrtheit der Polizisten zu verletzen. Viele sehen deshalb auch die Pressefreiheit in Gefahr. Das Unterhaus hatte dem Gesetz schon zugestimmt, nun liegt die Entscheidung beim Senat.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.