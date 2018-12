In Frankreich bereitet sich die Polizei auf neue Proteste der sogenannten "Gelbwesten" vor.

Allein in Paris sollen 8.000 Sicherheitskräfte zum Einsatz kommen. In den vergangenen Wochen war es teilweise zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Die Demonstranten werfen der Regierung von Präsident Macron unter anderem eine unsoziale Politik vor.



Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, mahnte, die Demonstranten ernstzunehmen. Viele Franzosen seien zutiefst enttäuscht von Macron, sagte er im Deutschlandfunk. Dieser habe die Unternehmen massiv entlastet, während gleichzeitig die Abgaben gestiegen seien. Hoffmann meinte, Macron sollte sich ein Beispiel daran nehmen, wie man in Deutschland eine Sozialpartnerschaft pflege.