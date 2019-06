Die französische Polizei hat den früheren UEFA-Präsidenten Platini nach mehrstündiger Vernehmung aus dem Gewahrsam entlassen.

Laut der Nachrichtenagentur AFP erklärte der 63-Jährige, man habe ihn unter anderem zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich und zur Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 an Katar befragt. Medienberichten zufolge ging es um Korruptionsverdacht. Platinis Anwalt sagte, sein Mandant habe sich nichts vorzuwerfen. Im Zusammenhang mit der WM in Katar wird seit Jahren wegen Korruption ermittelt. Das arabische Land hatte sich 2010 überraschend gegen den Mitbewerber USA durchgesetzt.



Platini ist seit 2015 für alle Ämter im Fußball gesperrt. Grund war eine dubiose Zahlung von Ex-FIFA-Präsident Blatter in Höhe von zwei Millionen Schweizer Franken.